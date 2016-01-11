纽约期市：可可咖啡和原糖均跌至多月低位，因商品市场普跌

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)可可、咖啡和原糖期货均跌至多月低位，交投旺盛，跟随商品市场普跌走势，油价领跌，受累于中国经济前景低迷的预期。
汤森路透跟踪19种主要商品的核心价格指数 跌逾2.7%，至13年半低位，因油价跌至12年低位，受累于中国股市的持续下跌。
数据显示，投机客在上周五连续第四周减少可可期货和选择权的净多头头寸，也是连续第二周减少原糖的净多头头寸。
3月纽约可可期货 收跌115美元，或3.8%，报每吨2,902美元，为八个月来的最低收位，也是2014年10月以来的最大单日跌幅。该合约已经从12月7日触及的3,422美元四年半高位下跌逾500美元。
3月伦敦可可期货 收跌87英镑，或4%，报每吨2,068英镑，为8月以来的最低收位，也是2012年12月以来的最大单日跌幅。
3月阿拉比卡咖啡 收跌4.55美分，或3.8%，报每磅1.1445美元，盘中触及1.136美元的合约低位。
3月罗布斯塔咖啡 收跌41美元，或2.8%，报每吨1,444美元，为2013年11月以来最低。
原糖期货也放量下跌，3月原糖期货 收跌0.31美分，或2.1%，报每磅14.15美分，为两个月来的低位。3月白糖 收跌4.90美元，或1.2%，报每吨414.80美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)