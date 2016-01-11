纽约期市：可可咖啡和原糖均跌至多月低位，因商品市场普跌

路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)可可、咖啡和原糖期货均跌至多月低位，交投旺盛，跟随商品市场普跌走势，油价领跌，受累于中国经济前景低迷的预期。

汤森路透跟踪19种主要商品的核心价格指数 跌逾2.7%，至13年半低位，因油价跌至12年低位，受累于中国股市的持续下跌。

数据显示，投机客在上周五连续第四周减少可可期货和选择权的净多头头寸，也是连续第二周减少原糖的净多头头寸。

3月纽约可可期货 收跌115美元，或3.8%，报每吨2,902美元，为八个月来的最低收位，也是2014年10月以来的最大单日跌幅。该合约已经从12月7日触及的3,422美元四年半高位下跌逾500美元。

3月伦敦可可期货 收跌87英镑，或4%，报每吨2,068英镑，为8月以来的最低收位，也是2012年12月以来的最大单日跌幅。

3月阿拉比卡咖啡 收跌4.55美分，或3.8%，报每磅1.1445美元，盘中触及1.136美元的合约低位。

3月罗布斯塔咖啡 收跌41美元，或2.8%，报每吨1,444美元，为2013年11月以来最低。

原糖期货也放量下跌，3月原糖期货 收跌0.31美分，或2.1%，报每磅14.15美分，为两个月来的低位。3月白糖 收跌4.90美元，或1.2%，报每吨414.80美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)