纽约期市：原糖受蔗糖数据影响触及两个月低位，纽约可可跌至八个半月低位

路透纽约/伦敦1月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二连续第七个交易日下跌，触及两个月低位，交投旺盛，在巴西中南部好于预期的蔗糖数据发布后由升转跌，但形成了潜在的支撑性技术形态。

纽约可可期货跌至八个半月低位，受累于英镑 的大幅下挫，英镑在过去八个交易日中有七日下跌。

阿拉比卡咖啡期货微跌，受压于美元 走强，追平周一触及的近八周低位，但在前一交易日急挫3.8%后出现盘整。

原糖由升转跌，此前蔗糖集团Unica发布的数据显示，巴西中南部原糖产区12月下半月的产量大大好于预期，较去年同期猛增210%，因加工厂试图弥补本季因降雨损失的数周生产期。

3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.7%，报每磅14.05美分，盘中触及13.93美分的两个月低位，与11月9日的低位组成双底，形成潜在的技术支撑位。

3月白糖期货 收跌2.30美元，或0.6%，报每吨412.50美元。

纽约可可下跌，受压于英镑兑美元跌至五年半最低水平，商品市场普遍的避险情绪，致使汤森路透跟踪的19种商品核心价格指数 跌至13年半低位。

3月纽约可可期货 收跌42美元，或1.5%，报每吨2,860美元，交投旺盛，盘中触及2,852美元的去年4月以来最低位。

3月伦敦可可 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,063英镑，盘中触及2,044英镑的去年8月以来最低位。

3月阿拉比卡咖啡 收跌0.1美分，或0.1%，报每磅1.1435美元，3月罗布斯卡咖啡 收涨4美元，或0.3%，报每吨1,448美。(完)

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