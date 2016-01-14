纽约期市：ICE原糖期货连续第二日大涨，受空头回补和强劲技术支撑刺激

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量续升3%，受空头回补和强劲的技术支撑刺激，而纽约可可期货因技术面疲弱跌至八个半月低点。
阿拉比卡咖啡期货尾盘转升，盘中因美元走强带来压力而跌至两个月低点。罗布斯塔咖啡期货则因预期越南出口回升而受压。
3月原糖期货 收高0.41美分，或2.8%，报每磅14.88美分，延续周三升势。3月合约较5月合约SBH6-K6升水扩大至12月8日来最高的0.45美分。
3月原糖期货录得10周来最大两日升幅，周二跌至11月9日低点13.93美分后强劲反弹。交易商称周二跌至低点后形成双底形态和强劲的技术支撑。
3月白糖 收高5.40美元，或1.3%，报每吨428.40美元。
3月纽约可可期货 收跌35美元，或1.2%，报每吨2,857美元，盘中跌至去年4月来最低的2,844美元。
3月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.6%，报每吨2,061英镑。
交易商等待周五欧洲公布第四季研磨数据，预计同比增加2-5%。
3月罗布斯塔咖啡 收跌19美元，或1.3%，报每吨1,438美元。3月阿拉比卡咖啡 收高1.1美分，或1%，报每磅1.159美元，盘中触及1.1350美元的合约低位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农