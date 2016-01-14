纽约期市：ICE原糖期货连续第二日大涨，受空头回补和强劲技术支撑刺激

路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量续升3%，受空头回补和强劲的技术支撑刺激，而纽约可可期货因技术面疲弱跌至八个半月低点。

阿拉比卡咖啡期货尾盘转升，盘中因美元走强带来压力而跌至两个月低点。罗布斯塔咖啡期货则因预期越南出口回升而受压。

3月原糖期货 收高0.41美分，或2.8%，报每磅14.88美分，延续周三升势。3月合约较5月合约SBH6-K6升水扩大至12月8日来最高的0.45美分。

3月原糖期货录得10周来最大两日升幅，周二跌至11月9日低点13.93美分后强劲反弹。交易商称周二跌至低点后形成双底形态和强劲的技术支撑。

3月白糖 收高5.40美元，或1.3%，报每吨428.40美元。

3月纽约可可期货 收跌35美元，或1.2%，报每吨2,857美元，盘中跌至去年4月来最低的2,844美元。

3月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.6%，报每吨2,061英镑。

交易商等待周五欧洲公布第四季研磨数据，预计同比增加2-5%。

3月罗布斯塔咖啡 收跌19美元，或1.3%，报每吨1,438美元。3月阿拉比卡咖啡 收高1.1美分，或1%，报每磅1.159美元，盘中触及1.1350美元的合约低位。(完)

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