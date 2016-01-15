纽约期市：欧洲研磨数据优于预期带动可可期货上涨，期糖走强

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透纽约/伦敦1月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五上涨，受高于预期的欧洲研磨数据提振。原糖期货延续昨日升势，受对供应紧张的担忧支撑。
阿拉比卡咖啡期货跟随巴西货币雷亚尔的跌势，而罗布斯塔咖啡期货变动不大，对越南出口增加的预期带来一些压力。
3月纽约可可期货 收高48美元，或1.7%，报每吨2,905美元，未受英镑兑美元 大跌影响，从昨日触及的八个半月低点反弹。
3月伦敦可可期货 收高54英镑，或2.6%，报每吨2,115英镑。
数据显示，欧洲第四季可可研磨按年增长6%，至34.2442万吨，高于分析师和交易商预估的2-5%增幅。
分析师表示，市场焦点目前将转向下周将出炉的北美研磨数据，以及本月稍晚公布的亚洲研磨数据，以更清楚的了解需求的整体情况。
市场预计北美研磨同比下滑1%至增加5%。
期糖连升三日，3月原糖期货 收高0.04美分，或0.3%，报每磅14.92美分，3月白糖 收低1.20美元，或0.3%，报每吨427.20美元。
3月罗布斯塔咖啡 收高3美元，或0.2%，报每吨1,441美元。3月阿拉比卡咖啡 收低1美分，或0.9%，报每磅1.149美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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