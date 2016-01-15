纽约期市：欧洲研磨数据优于预期带动可可期货上涨，期糖走强

路透纽约/伦敦1月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五上涨，受高于预期的欧洲研磨数据提振。原糖期货延续昨日升势，受对供应紧张的担忧支撑。

阿拉比卡咖啡期货跟随巴西货币雷亚尔的跌势，而罗布斯塔咖啡期货变动不大，对越南出口增加的预期带来一些压力。

3月纽约可可期货 收高48美元，或1.7%，报每吨2,905美元，未受英镑兑美元 大跌影响，从昨日触及的八个半月低点反弹。

3月伦敦可可期货 收高54英镑，或2.6%，报每吨2,115英镑。

数据显示，欧洲第四季可可研磨按年增长6%，至34.2442万吨，高于分析师和交易商预估的2-5%增幅。

分析师表示，市场焦点目前将转向下周将出炉的北美研磨数据，以及本月稍晚公布的亚洲研磨数据，以更清楚的了解需求的整体情况。

市场预计北美研磨同比下滑1%至增加5%。

期糖连升三日，3月原糖期货 收高0.04美分，或0.3%，报每磅14.92美分，3月白糖 收低1.20美元，或0.3%，报每吨427.20美元。

3月罗布斯塔咖啡 收高3美元，或0.2%，报每吨1,441美元。3月阿拉比卡咖啡 收低1美分，或0.9%，报每磅1.149美元。(完)

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