纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至五年半低位，因越南出口强劲

路透伦敦1月18日 - 罗布斯塔咖啡期货周一跌至五年半低位，因世界第二大咖啡生产国越南的强劲出口增添了本已充裕的供应压力。

伦敦可可和白糖期货收盘基本持平，交投清淡，因美国市场因假日闭市。

交易商称，越南刚刚获得了丰收，前一作物季的咖啡仍有库存，因农户指望更好的价格而保留了供应，却始终没有等到价格回升。

“从上一季留下的库存很大，看上去没有任何供应问题，”一位伦敦的交易商称。

周一的海关数据显示，越南12月出口了15.2万吨咖啡，比上月增加58.6%。这一数字高于市场和政府的预期。

3月罗布斯塔咖啡 收跌21美元，或1.5%，报每吨1,420美元，尾盘跌至1,415美元低点，为2010年6月以来最低水平。

交易商称，投资基金在商品市场的普遍卖盘也打击了罗布斯塔咖啡期货价格。

伦敦可可期货基本持平，市场受到象牙海岸港口到港量减少的支撑。

5月伦敦可可 收涨1英镑，报每吨2,117英镑。

白糖期货小幅下跌，3月白糖期货 收跌0.4美元，或0.1%，报每吨426.80美元。(完)

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