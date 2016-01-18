纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至五年半低位，因越南出口强劲

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透伦敦1月18日 - 罗布斯塔咖啡期货周一跌至五年半低位，因世界第二大咖啡生产国越南的强劲出口增添了本已充裕的供应压力。
伦敦可可和白糖期货收盘基本持平，交投清淡，因美国市场因假日闭市。
交易商称，越南刚刚获得了丰收，前一作物季的咖啡仍有库存，因农户指望更好的价格而保留了供应，却始终没有等到价格回升。
“从上一季留下的库存很大，看上去没有任何供应问题，”一位伦敦的交易商称。
周一的海关数据显示，越南12月出口了15.2万吨咖啡，比上月增加58.6%。这一数字高于市场和政府的预期。
3月罗布斯塔咖啡 收跌21美元，或1.5%，报每吨1,420美元，尾盘跌至1,415美元低点，为2010年6月以来最低水平。
交易商称，投资基金在商品市场的普遍卖盘也打击了罗布斯塔咖啡期货价格。
伦敦可可期货基本持平，市场受到象牙海岸港口到港量减少的支撑。
5月伦敦可可 收涨1英镑，报每吨2,117英镑。
白糖期货小幅下跌，3月白糖期货 收跌0.4美元，或0.1%，报每吨426.80美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。