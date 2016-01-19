纽约期市：罗布斯塔咖啡触及五年半低位，可可期货走坚

路透伦敦1月19日 - 罗布斯塔咖啡期货周二跌至五年半低位，因世界主要咖啡生产国越南的供应充足；可可期货扩大涨幅，受高于预期的欧洲研磨数据和空头回补提振，此前有数据显示，投机客大幅减少多头押注。

原糖期货转跌，交投震荡，因油价 又跌至每桶29美元之下。

交易商称，越南刚刚获得了丰收，前一作物季的咖啡仍有库存，因农户指望更好的价格而保留了供应，却始终没有等到价格回升。

海关数据显示，越南12月出口了15.2万吨咖啡，比上月增加58.6%。

交易商称，本月越南出口步伐仍保持强劲，因越南盾走软提高了本币收益。

3月罗布斯塔咖啡 收跌8美元，或0.6%，报每吨1,412美元，盘中跌至1,410美元低点，为2010年6月以来最低水平。

3月阿拉比卡咖啡 收涨0.75美分，或0.7%，报每磅1.1565美元，轻微受助于上周五发布的数据，该数据显示投机客将看空头寸增加了一倍。

交易所数据显示，1月15日，阿拉比卡咖啡期货总未平仓合约连续第九个交易日增加，至198,693口，为11月13日来最高。

伦敦可可期货上涨，受助于英镑 急挫、欧洲第四季研磨数据强于预期，以及象牙海岸港口到港量减少。

3月伦敦可可 收涨30英镑，或1.4%，报每吨2,144英镑。

3月纽约可可 收涨29美元，或1%，报每吨2,934美元，交投旺盛，基本没有理会英镑走软，而英镑下挫通常给纽约可可带来压力。

原糖期货转跌，市场震荡，承压于约每磅15美分的技术阻力位和油价走低，3月/5月合约价差SBH6-K6大幅减少至升水0.33美分，上一交易日高点为0.51美分。

原糖期货 收跌0.17美分，或1.1%，报每磅14.75美分。

3月白糖期货 收跌1.50美分，0.4%，报每吨425.30美元。(完)

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