纽约期市：ICE可可期货重挫逾4%，咖啡期货跌至2010年来低点

路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三爆量跌至数月低点，咖啡期货也挫至2010年来最低，因商品市场全面遭抛售，主要商品指数降至14年最低。

原糖期货录得两个半月最大单日跌幅，交易商称因投机性抛盘和来自疲弱宏观经济状况的压力。

追踪19种商品的汤森路透核心商品指数 大跌2.8%，至2002年3月来最低，因美国原油期货价格跌穿27美元，为2003年来首见。

交易商称，可可期货大跌，因基金继续减持庞大的净多头仓位，加纳产量增加的前景令期价卖压加重。

3月纽约可可 收挫124美元，或4.2%，报每吨2,810美元的九个月最低，今日为现货月合约三年半来最大单日跌幅。汤森路透初步数据显示，今日成交量暴增至超过7.6万口，为日均值的逾三倍。

3月伦敦可可 收低90英镑，或4.2%，报每吨2,054英镑，今日跌幅为2012年12月来最大。盘中一度跌至五个月低点2,039英镑。

3月罗布斯塔咖啡 连跌三日，一度挫至五年半低点，收跌46美元，或3.3%，报每吨1,366美元，盘中跌至1,359美元低点，为2010年6月以来最低水平。

3月阿拉比卡咖啡 收挫4.05美分，或3.5%，报每磅1.116美元，盘中跌至1.1105美元的两年低点。

3月原糖期货 收跌0.57美分，或3.9%，报每磅14.18美分。3月白糖期货 收跌7.50美元，或1.8%，报每吨417.80美元。(完)

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