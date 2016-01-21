纽约期市：ICE可可期货受空头回补带动从数月低点强劲反弹

路透纽约/伦敦1月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四在关键数据公布前放量大幅反弹，因在跌至数月低点后出现空头回补和商业买盘。期糖上扬逾3%，收复昨日失地。

罗布斯塔咖啡期货也在触及五年半低点后回升，加入商品市场的全面反弹走势。周三商品市场普跌，今日尽管美元走强，但商品市场仍上涨。

3月纽约可可 收高45美元，或1.6%，报每吨2,855美元，盘中跌至2,755美元，跌穿双底技术形态，并触及九个半月最低水准。

“可能在2,800美元下方有一些终端用户买兴，再加上空头回补和一些新多头。”一美国交易员表示。

市场关注将在2100GMT发布的北美第四季可可研磨数据，路透接洽的多数交易商预计增长1%，预估区间宽至下滑1%至增加5%。

3月伦敦可可 收高28英镑，或1.4%，报每吨2,082英镑，盘中一度跌至五个月低点2,016英镑。

3月原糖期货 收高0.27美分，或1.9%，报每磅14.45美分。3月白糖期货 收升9.40美元，或2.3%，报每吨427.20美元。

3月罗布斯塔咖啡 收高4美元，或0.3%，报每吨1,370美元，盘中跌至1,339美元低点，为2010年中以来最低水平。

3月阿拉比卡咖啡 收高2.8美分，或2.5%，报每磅1.144美元，周三盘中曾跌至1.1105美元的两年低点。 (完)

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