纽约期市：ICE可可期货受亚洲研磨数据强劲推动上涨，咖啡走坚

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透纽约/伦敦1月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五从数月低位反弹，无视北美第四季可可研磨数据疲弱，此前亚洲数据显示，该地区第四季研磨数据强劲，纽约市场从英镑走强也获得格外支撑。
咖啡价格也上涨，受助于其他较大市场的普遍买盘，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品价格指数 连续第二日大幅上涨，尽管美元 走强。
糖价基本持平，尽管对供应的持续担忧扶助白糖/原糖升水收于每吨110美元之上的合约高位。
3月纽约可可 收涨17美元，或0.6%，报每吨2,872美元，交投旺盛，远高于周四触及的2,755美元的九个半月低位。
3月伦敦可可 收涨2英镑，或0.1%，报每吨2,084英镑，周四一度触及2,016英镑的五个月低位。
“亚洲研磨数据略好于预期，推动市场走高，”伦敦的一位经纪商称。
周五发布的数据显示，亚洲第四季可可加工量同比增加14%，转移了市场对周四晚发布的北美研磨数据的注意力。北美数据显示，加工量减少3.3%，不及预期。
咖啡价格走势跟随商品市场的普遍反弹，罗布斯塔咖啡扩大了周四触及五年半低位后反弹的升势，阿拉比卡咖啡也延续了周三触及两年低位后反弹的势头。
3月罗布斯塔咖啡 收涨25美元，或1.8%，报每吨1,395美元。
3月阿拉比卡咖啡 收涨1.6美分，或1.4%，报每磅1.16美元.
3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅14.42美分。3月白糖期货 收涨1.30美元，或0.30%，报每吨428.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。