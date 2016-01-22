纽约期市：ICE可可期货受亚洲研磨数据强劲推动上涨，咖啡走坚

路透纽约/伦敦1月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五从数月低位反弹，无视北美第四季可可研磨数据疲弱，此前亚洲数据显示，该地区第四季研磨数据强劲，纽约市场从英镑走强也获得格外支撑。

咖啡价格也上涨，受助于其他较大市场的普遍买盘，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品价格指数 连续第二日大幅上涨，尽管美元 走强。

糖价基本持平，尽管对供应的持续担忧扶助白糖/原糖升水收于每吨110美元之上的合约高位。

3月纽约可可 收涨17美元，或0.6%，报每吨2,872美元，交投旺盛，远高于周四触及的2,755美元的九个半月低位。

3月伦敦可可 收涨2英镑，或0.1%，报每吨2,084英镑，周四一度触及2,016英镑的五个月低位。

“亚洲研磨数据略好于预期，推动市场走高，”伦敦的一位经纪商称。

周五发布的数据显示，亚洲第四季可可加工量同比增加14%，转移了市场对周四晚发布的北美研磨数据的注意力。北美数据显示，加工量减少3.3%，不及预期。

咖啡价格走势跟随商品市场的普遍反弹，罗布斯塔咖啡扩大了周四触及五年半低位后反弹的升势，阿拉比卡咖啡也延续了周三触及两年低位后反弹的势头。

3月罗布斯塔咖啡 收涨25美元，或1.8%，报每吨1,395美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨1.6美分，或1.4%，报每磅1.16美元.

3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅14.42美分。3月白糖期货 收涨1.30美元，或0.30%，报每吨428.50美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)