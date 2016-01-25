纽约期市：ICE可可期货跌向多月低位，原糖急挫

路透纽约/伦敦1月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一放量急挫2%，再次跌向多月低位，因主要种植地象牙海岸的可可豆到港量大于预期，短期内供应充裕，将伦敦可可现货价差推至合约低位。

原糖期货在尾盘急挫，受压于实货交易迟滞及巴西2016-17作物年大丰收前景。咖啡期货基本持平。

交易员称，伦敦现货可可价差LCCH6-K6跌至每吨贴水11英镑的合约低位，压低期货价格。

“现货价差走弱意味着对近期供应没有担忧，”一美国交易员称。

“本周的到港量略微好于预期，”他称。

出口商预计，截至1月24日，象牙海岸的2015-16作物年目前到港量预计为101.4万吨，低于前一季同期的104.5万吨。

3月伦敦可可 收跌35英镑，或1.7%，报每吨2,049英镑，略高于上周触及的五个月低位2,016英镑。

3月可可期货 收跌53美元，或1.9%，报每吨2,819美元，距离上周四触及的九个半月低位2,755美元不远。

3月原糖期货 收跌0.32美分，或2.2%，报每磅14.1美分。

交易员称，全球的实货原糖交易放缓，但受活跃的白糖市场的推动，需求将会回升。

3月白糖期货 收跌7.5美元，或1.8%，报每吨421美元。

3月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.4%，报每吨1,389美元，持于上周四触及的五年半低位1,339美元之上。

3月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.1645美元。(完)

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