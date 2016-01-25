纽约期市：ICE可可期货跌向多月低位，原糖急挫

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透纽约/伦敦1月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一放量急挫2%，再次跌向多月低位，因主要种植地象牙海岸的可可豆到港量大于预期，短期内供应充裕，将伦敦可可现货价差推至合约低位。
原糖期货在尾盘急挫，受压于实货交易迟滞及巴西2016-17作物年大丰收前景。咖啡期货基本持平。
交易员称，伦敦现货可可价差LCCH6-K6跌至每吨贴水11英镑的合约低位，压低期货价格。
“现货价差走弱意味着对近期供应没有担忧，”一美国交易员称。
“本周的到港量略微好于预期，”他称。
出口商预计，截至1月24日，象牙海岸的2015-16作物年目前到港量预计为101.4万吨，低于前一季同期的104.5万吨。
3月伦敦可可 收跌35英镑，或1.7%，报每吨2,049英镑，略高于上周触及的五个月低位2,016英镑。
3月可可期货 收跌53美元，或1.9%，报每吨2,819美元，距离上周四触及的九个半月低位2,755美元不远。
3月原糖期货 收跌0.32美分，或2.2%，报每磅14.1美分。
交易员称，全球的实货原糖交易放缓，但受活跃的白糖市场的推动，需求将会回升。
3月白糖期货 收跌7.5美元，或1.8%，报每吨421美元。
3月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.4%，报每吨1,389美元，持于上周四触及的五年半低位1,339美元之上。
3月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.1645美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。