纽约期市：期糖转跌，纽约可可期货受英镑走强带动反弹

路透纽约/伦敦1月26日 - 洲际交易所(ICE)期糖周二转跌，因买家离场观望，但现货月白糖溢价仍坚挺，因交易商聚集中国需求。英镑走强扶助纽约可可期货反弹。

咖啡期货变动不大，罗布斯塔咖啡期货受主要种植国越南有大量结转库存带入2015/16年度所打压。

3月原糖期货 收跌0.08美分，或0.6%，报每磅14.02美分。原糖连跌三日，交易所数据显示，周一其为平仓合约增至七个月高位。

“市场仍在关键支撑水准之上，待得越久，信心恢复得就越足，就能守住区间。”Sucden Financial Research高级交易员Nick Penney表示。

3月白糖期货 收跌1.60美元，或0.4%，报每吨419.40美元。

白糖较原糖期货的溢价本周达到五个月高位110美元之上。

“中国对白糖的需求不错，”一高级欧洲市场分析师表示。

可可期货跟随英镑反弹，3月纽约可可期货 收高10美元，或0.4%，报每吨2,829美元。3月伦敦可可 收跌8英镑，或0.4%，报每吨2,041英镑。

3月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.1%，报每吨1,390美元，3月阿拉比卡咖啡 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.167美元。(完)

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