纽约期市：期糖转跌，纽约可可期货受英镑走强带动反弹

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透纽约/伦敦1月26日 - 洲际交易所(ICE)期糖周二转跌，因买家离场观望，但现货月白糖溢价仍坚挺，因交易商聚集中国需求。英镑走强扶助纽约可可期货反弹。
咖啡期货变动不大，罗布斯塔咖啡期货受主要种植国越南有大量结转库存带入2015/16年度所打压。
3月原糖期货 收跌0.08美分，或0.6%，报每磅14.02美分。原糖连跌三日，交易所数据显示，周一其为平仓合约增至七个月高位。
“市场仍在关键支撑水准之上，待得越久，信心恢复得就越足，就能守住区间。”Sucden Financial Research高级交易员Nick Penney表示。
3月白糖期货 收跌1.60美元，或0.4%，报每吨419.40美元。
白糖较原糖期货的溢价本周达到五个月高位110美元之上。
“中国对白糖的需求不错，”一高级欧洲市场分析师表示。
可可期货跟随英镑反弹，3月纽约可可期货 收高10美元，或0.4%，报每吨2,829美元。3月伦敦可可 收跌8英镑，或0.4%，报每吨2,041英镑。
3月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.1%，报每吨1,390美元，3月阿拉比卡咖啡 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.167美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。