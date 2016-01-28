纽约期市：原糖期货大跌3%，现货期货价差四个月来首次出现贴水

路透纽约/伦敦1月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四下跌3%，至近四个月低位，交投旺盛，受压于技术性卖盘和现货价格下挫，自9月以来首次出现现货和期货价差贴水。

商品市场今日普遍走高，而原糖期货逆势下跌。可可期货受益于商品市场的普遍上涨，从多月低位反弹。

咖啡价格涨跌互现。

原糖期货连续第五个交易日下跌，在跌破每磅13.93美分的关键技术支撑位后跌幅大幅扩大，收盘低于200日移动均线切入位。

3月原糖期货 收跌0.33美分，或2.4%，报每磅13.25美分，此前下跌3.2%至13.14美元的10月1日以来最低位。根据汤森路透初步数据，总交易量超过26万口，是平均交易量约三倍，交易员注意到大量价差交易。

交易员称，3月/5月价差SBH6-K6交易是今日的主要活动，两者价差跌至贴水0.04美分，为四个月以来首次出现贴水。

3月白糖期货 收跌7.50美元，或1.8%，报每吨407.20美元。

3月纽约可可 收涨27美元，或1%，报每吨2,791美元，此前跌至2,731美元的2015年4月以来最低，交易区间走扩至92美元。

以美元计价的纽约可可得到英镑 兑美元走坚的支撑。

3月伦敦可可 收涨7英镑，或0.4%，报每吨2,012英镑，此前跌至2015年5月以来的最低1,972英镑。

3月罗布斯卡咖啡 收跌14美元，或1%，报每吨1,402美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨0.95美分，或0.8%，报每磅1.1915美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)