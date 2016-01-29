纽约期市：原糖期货受基金卖盘打压延续跌势，可可期货下滑

路透纽约/伦敦1月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至四个月低点，受技术卖出信号影响，延续本周大跌走势，而中国需求提振白糖期货溢价升至合约高位。

纽约可可期货受英镑下滑打压，在昨日触及的10个月低点略上方徘徊，本月跌幅为逾四年最大。咖啡期货也下滑。

3月原糖期货 收跌0.11美分，或0.8%，报每磅13.14美分，此前下跌至13.07美分的10月1日以来最低位。

本周该期货重挫8.9%，为2011年9月来最大周线跌幅，因强劲的技术卖出信号刺激大量投机性结清仓位。本月原糖期货大跌13.8%，为去年3月来最大跌幅。

3月/5月价差SBH6-K6恢复至小幅升水，周四价差跌至贴水0.04美分，受现货价格疲弱打压。

3月白糖期货 收跌0.20美元，或0.05%，报每吨407美元。3月/5月价差升至14.20美元，现货月白糖/原糖期货溢价升至每吨117美元，均为合约高位。

3月纽约可可 收低30美元，或1.1%，报每吨2,761美元，本月大跌14%，为2011年11月来最大月度降幅，周四该合约跌至10个月低点2,731美元。

3月伦敦可可 收低3英镑，或0.2%，报每吨2,009英镑，1月大跌11%，也是2011年11月来最大月度降幅。

3月罗布斯塔咖啡 收跌20美元，或1.43%，报每吨1,382美元。3月阿拉比卡咖啡 收低2.8美分，或2.4%，报每磅1.1635美元。(完)

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