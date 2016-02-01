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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 03:17 BJT

纽约期市：科特迪瓦天气忧虑带动可可期货放量跳升4%，原糖挫至四个月低点

路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一放量劲升4%，科特迪瓦(象牙海岸)天气忧虑及市场超卖状况刺激可可期货的修正性反弹，纽约可可市场录得三年半最大单日升幅。

原糖期货大跌至四个月低点，因技术面疲弱。咖啡期货则涨跌互见。

3月纽约可可 收高107美元，或3.9%，报每吨2,868美元，盘中交投区间宽至131美元，英镑兑美元 走强给市场带来额外支撑。

上月可可期货重挫14%，录得逾四年最大降幅，期价降至交易商认为的超卖水准。

“可可期货今日大涨是因空头回补和美元疲弱，”商品交易顾问公司NickJen Capital执行合伙人Nick Gentile表示。

3月伦敦可可 收高58英镑，或2.9%，报每吨2,067英镑。

交易商表示，原糖期货一度受空头回补带动反弹，但之后因技术卖出信号跌穿13美分。

原糖期货连跌七个交易日，交易所数据显示，过去六日未平仓合约持续增加。

3月原糖期货 收跌0.31美分，或2.4%，报每磅12.83美分，此前下跌至12.73美分的四个月最低位，盘中交投区间宽幅高达0.67美分。

3月白糖期货 收跌4.90美元，或1.2%，报每吨402.10美元。

3月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.5%，报每吨1,375美元。3月阿拉比卡咖啡 收高1.4美分，或1.2%，报每磅1.1775美元。(完)

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