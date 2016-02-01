纽约期市：科特迪瓦天气忧虑带动可可期货放量跳升4%，原糖挫至四个月低点

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一放量劲升4%，科特迪瓦(象牙海岸)天气忧虑及市场超卖状况刺激可可期货的修正性反弹，纽约可可市场录得三年半最大单日升幅。
原糖期货大跌至四个月低点，因技术面疲弱。咖啡期货则涨跌互见。
3月纽约可可 收高107美元，或3.9%，报每吨2,868美元，盘中交投区间宽至131美元，英镑兑美元 走强给市场带来额外支撑。
上月可可期货重挫14%，录得逾四年最大降幅，期价降至交易商认为的超卖水准。
“可可期货今日大涨是因空头回补和美元疲弱，”商品交易顾问公司NickJen Capital执行合伙人Nick Gentile表示。
3月伦敦可可 收高58英镑，或2.9%，报每吨2,067英镑。
交易商表示，原糖期货一度受空头回补带动反弹，但之后因技术卖出信号跌穿13美分。
原糖期货连跌七个交易日，交易所数据显示，过去六日未平仓合约持续增加。
3月原糖期货 收跌0.31美分，或2.4%，报每磅12.83美分，此前下跌至12.73美分的四个月最低位，盘中交投区间宽幅高达0.67美分。
3月白糖期货 收跌4.90美元，或1.2%，报每吨402.10美元。
3月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.5%，报每吨1,375美元。3月阿拉比卡咖啡 收高1.4美分，或1.2%，报每磅1.1775美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，