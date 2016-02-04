纽约期市：咖啡期货触及一个月高位，因雷亚尔走强和认证库存减少

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透纽约/伦敦2月4日 - 咖啡期货周四连涨第四日，触及一个月最高，因雷亚尔走强挫伤生产商卖出的积极性，且认证库存降至三年半低位。
纽约可可期货走低，因投资者卖出，延续本周的震荡走势。原糖基本持稳，但日内多数时间上扬，受助于雷亚尔走强。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.65美分，或1.4%，报每磅1.232美元，盘中升至1月5日以来的合约最高1.238美元。
该合约自1月20日触及两年低位后累积反弹了约11.5%，自那之后的11个交易日中，有10日上扬。
“咖啡市场价格偏低，空头头寸过多，”NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile表示，他补充说，部分投资者在3月合约到期前将空头头寸展期至5月合约，提振了近月合约价格。
ICE认证仓库中的阿拉比卡咖啡库存降至2012年中以来最低水平，且交易商称预期认证库存下降的步伐将在2016年加快。
ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收高33美元，或2.4%，报每吨1,435美元。
3月纽约可可期货 收跌73美元，或2.6%，报每吨2,764美元，延续本周的震荡走势。
3月伦敦可可期货 收跌47英镑，或2.3%，报每吨1,979英镑。
3月原糖期货 基本持稳在每磅12.89美分，盘中交易区间为12.82-13.17美分。3月白糖期货 收跌7.3美元，或1.8%，报每吨392.1美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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