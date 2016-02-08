纽约期市：可可期货因干燥天气忧虑上扬，阿拉比卡咖啡期货下滑

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透纽约/伦敦2月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一放量重挫3%，因投资人担心西非天气状况，引发空头回补。咖啡期货价格下挫，因经济信心疲弱打压更广泛商品市场。
原糖期货连升第二个交易日，进一步远离上周触及的四个月低点，但3月/5月合约价差SBH6-K6降低。
3月伦敦可可期货 收升68英镑，或3.4%，报每吨2,058英镑。5月纽约可可期货 收升89美元，或3.2%，报每吨2,870美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低4.65美分，或3.9%，报每磅1.1575美元。ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收低41美元，或2.9%，报每吨1,386美元。
3月原糖期货 收涨0.18美分，或1.4%，报每磅13.45美分，3月白糖期货 收高5.40美元，或1.4%，报每吨390.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。