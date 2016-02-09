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亚洲 | 2016年 2月 10日 星期三 02:58 BJT

纽约期市：可可期货在震荡交投中回软，原糖和咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦2月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二下跌，交投震荡，期价在近期触及的10个月低点上方盘整，摆脱了对西非天气状况可能影响产量的担忧。

原糖期货转跌，咖啡期货下滑，因主要出产国巴西和越南庆祝节日。

3月伦敦可可期货 收低21英镑，或1%，报每吨2,037英镑。5月纽约可可期货 收跌11美元，或0.4%，报每吨2,859美元。

3月原糖期货 收低0.06美分，或0.5%，报每磅13.39美分，3月白糖期货 收高1.60美元，或0.4%，报每吨392.50美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低1美分，或0.9%，报每磅1.1475美元。ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收高1美元，或0.1%，报每吨1,387美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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