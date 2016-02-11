纽约期市：巴西发布甘蔗数据后原糖期货下跌，咖啡和可可下滑

路透纽约/伦敦2月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四扩大跌幅，此前巴西发布的甘蔗数据显示，压榨率高于预期；咖啡和可可期货价格下跌，受压于金融和商品市场疲弱。
原糖期货受累于好于预期的巴西季末原糖产量，长期供应将得以增加。
加工协会Unica称，1月下半月，巴西主要产区中南部蔗糖生产带的季末产量意外大增至9.7万吨，1月上半月跌至2.9万吨。
ICE－3月原糖合约 收跌0.31美分，或2.3%，报每磅13.07美分，在从四个月低位反弹后，仍维持在近两周交易区间内。
5月白糖期货 收跌10.50美元，或2.7%，报每吨380.70美元。
咖啡下跌，现货月合约 再次跌向1月触及的两年低位，因价格朝着每磅1.10美元价位下跌，执行价在1.10美元的3月看跌期权的未平仓合约最多。3月期权合约将在本季末到期。
5月阿拉比卡咖啡 收跌1.85美分，或1.6%，报每磅1.15美元。
3月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.7%，报每吨1,382美元。
软商品市场受压于商品市场的普遍疲弱人气，尽管美元 走低，跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数 连续第六日下跌。
5月纽约可可 收跌54美元，或1.9%，报每吨2,800美元，3月伦敦可可 收跌34英镑，或1.66%，报每吨2,012英镑。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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