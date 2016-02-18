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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 04:15 BJT

纽约期市：原糖在现货月合约到期前下跌，白糖跌至四个半月低位

路透纽约/伦敦2月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌逾2%，受压于主要种植国巴西货币雷亚尔疲弱，以及现货月合约本月底到期，白糖期货跌幅扩大，跌至四个半月低位。

可可期货升至一个月高位，因技术信号越来越利好，咖啡期货下跌。

巴西雷亚尔 走弱，提高了巴西糖生产商出售的动力，交易商将注意力转向下一个期货到期日--2月29日。

5月原糖合约 收跌0.3美分，或2.3%，报每磅12.85美分。

白糖期货连跌第三日，因有大量上周五到期的3月白糖期货交割。

5月白糖期货 收跌3.50美元，或0.9%，报每吨369.90美元，盘中跌至去年10月初以来最低的369.40美元。

伦敦3月可可 收涨36英镑，或1.7%，报每吨2,109英镑，为1月19日以来最高的结算价。

纽约5月可可 收涨38美元，或1.3%，报每吨2,918美元。

阿拉比卡咖啡走低，因交易商等待新的市场基本面消息，关注美国注册库存预计进一步下跌，因生产国现货升水高企。

5月阿拉比卡咖啡 收跌0.5美分，或0.4%，报每磅1.161美元。

5月罗布斯塔咖啡 收跌14美元，或1%，报每吨1,428美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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