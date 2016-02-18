纽约期市：原糖在现货月合约到期前下跌，白糖跌至四个半月低位

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
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路透纽约/伦敦2月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌逾2%，受压于主要种植国巴西货币雷亚尔疲弱，以及现货月合约本月底到期，白糖期货跌幅扩大，跌至四个半月低位。
可可期货升至一个月高位，因技术信号越来越利好，咖啡期货下跌。
巴西雷亚尔 走弱，提高了巴西糖生产商出售的动力，交易商将注意力转向下一个期货到期日--2月29日。
5月原糖合约 收跌0.3美分，或2.3%，报每磅12.85美分。
白糖期货连跌第三日，因有大量上周五到期的3月白糖期货交割。
5月白糖期货 收跌3.50美元，或0.9%，报每吨369.90美元，盘中跌至去年10月初以来最低的369.40美元。
伦敦3月可可 收涨36英镑，或1.7%，报每吨2,109英镑，为1月19日以来最高的结算价。
纽约5月可可 收涨38美元，或1.3%，报每吨2,918美元。
阿拉比卡咖啡走低，因交易商等待新的市场基本面消息，关注美国注册库存预计进一步下跌，因生产国现货升水高企。
5月阿拉比卡咖啡 收跌0.5美分，或0.4%，报每磅1.161美元。
5月罗布斯塔咖啡 收跌14美元，或1%，报每吨1,428美元。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的