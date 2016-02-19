纽约期市：原糖期货触及四个半月低点，因巴西雷亚尔扩大跌幅

路透纽约/伦敦2月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五延续跌势，至四个半月低点，受压于主要种植国巴西货币雷亚尔疲弱，以及供应充裕。伦敦可可期货在升至一个月高位后转跌，因英镑反弹。

咖啡期货价格有涨有跌，市场人士静待更多基本面消息以提供后市走向。

5月原糖合约 收跌0.18美分，或1.4%，报每磅12.67美分，盘中触及9月底来最低的12.61美分。交易员聚集3月合约 即将到期以及供应充裕。

咨询公司Agrilion表示，交易商目前关注的下一个重要支撑水准在12.55美分。

5月白糖期货 收跌1.50美元，或0.4%，报每吨368.40美元，盘中跌至367.20美元。

伦敦3月可可 收挫51英镑，或2.4%，报每吨2,058英镑，盘中触及1月底来最高的2,123英镑。

纽约5月可可 收低61美元，或2.1%，报每吨2,857美元。

5月阿拉比卡咖啡 收复稍早失地，收高0.45美分，或0.4%，报每磅1.1655美元。

5月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，或0.8%，报每吨1,417美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)