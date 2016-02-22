纽约期市：阿拉比卡咖啡因空头回补反弹，可可期货上涨

路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一反弹近4%，录得近三个月来最大单日涨幅，受助于空头回补；可可期货上涨，因对象牙海岸干旱天气造成供应紧张的担忧持续。

糖期货在上周五触及四个半月低位后微涨。

5月阿拉比卡咖啡 上涨4.05美分，或3.5%，结算报价每磅1.1206美元，这是该合约自12月初以来最大单日涨幅。

上周五的数据显示，投机客在截至2月16日当周将净空头头寸增加5,421口，至20,357口。

5月罗布斯塔咖啡 收于每吨1,418美元，上涨1美元。

糖期货受到油价和股市走高提振，交易商还关注3月合约 即将到期。

5月原糖期货 收涨0.09美分，或0.7%，报每磅12.76美分，上周五触及去年9月底以来最低的12.61美分。

上周五的数据显示，投机客连续第四个周减少原糖期货看多头寸，至四个半月低位。

颇有影响的研究机构Datagro周一提高了全球糖赤字预估，尽管该组织也提高了世界最大种植国巴西的产量预估。

5月白糖期货 收涨4.80美元，或1.3%，报每吨373.2美元。

伦敦3月可可 收涨50英镑，或2.4%，报每吨2,108英镑，此前英镑大幅下挫。纽约5月可可 收复了稍早的失地，上涨22美元，或0.8%，报每吨2,879美元。(完)

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