纽约期市：原糖急升逾9%，因供应忧虑与日俱增

路透纽约/伦敦2月23日 - 原糖期货周二大涨逾9%，创史上最大单日涨幅之一，因中美洲大雨和泰国的干旱导致供应收紧的担忧不断加剧，促使投资者争相回补空头头寸。
可可价格上扬，咖啡期货走低。
原糖市场今日上涨的确切原因不祥，但交易商认为，阿根廷洪涝可能影响交割的忧虑是在3月合约交割前投资者大举回补空头的原因之一。
在价格升穿包括200日移动均线在内的关键水准后出现的技术性买盘使原糖期货上行加速。
两家颇具影响力的研究机构预计，市场六年来首次出现的供应短缺规模将大于预期，因主要甘蔗种植国印度和泰国的产量减少，引发对产量的担忧。
5月原糖期货 收涨1.14美分，或8.9%，报每磅13.9美分，盘中急升9.1%，至13.92美分，为合约期内最大单日涨幅。下周一到期的3月原糖期货 收高11%，报14美分。
5月白糖期货 急升22.70美元，或6.1%，收报每吨395.90美元，盘中触及三周高位399.90美元。
阿拉比卡咖啡期货在周一急升近4%，录得三个月来最大单日涨幅后转升为跌。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.35美分，或1.1%，报每磅1.1925美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收跌21美元，或1.48%，报每吨1,397美元。
伦敦3月可可期货 收涨17英镑，或0.8%，报每吨2,125英镑。纽约5月可可期货 收升10美元，或0.4%，报每吨2,889美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)