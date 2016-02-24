纽约期市：原糖升至四周高位后回软，近月合约价差触及一个月高位后收窄

路透纽约/伦敦2月24日 - 原糖期货周三在升至四周高位后转跌，在前一交易日录得历史性的单日涨幅后未能升穿阻力位，近月合约价差升至一个月高位后也未能守住涨幅。

阿拉比卡咖啡期货下跌逾3%，受压于稍早油价和大宗商品市场下跌，伦敦市场可可期货上涨，受助于英镑 大跌。

交投最活跃的5月合约 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅13.88美分，盘中升至1月26日以来最高的14.06美分，但未能升穿14.07美分的100日移动均线切入位。

3月/5月合约价差SBH6-K6延续前一交易日的反弹势头，升至溢价0.23美分，为一个月最高，但稍晚价差缩小至0.03美分。

原糖期货周二大涨逾9%，创史上最大单日涨幅之一，因中美洲大雨和泰国的干旱导致供应收紧的担忧不断加剧，促使投资者争相回补空头头寸。一些交易员称，现货合约价差领涨，因有传闻称，3月合约有很强的交割兴趣，在该合约下周一到期前引发了空头回补反弹行情。

5月白糖期货 收涨3美元，或0.8%，报每吨398.90美元。

阿拉比卡咖啡期货走低，5月合约 收跌2.25美分，或1.9%，报每磅1.17美元，跟随巴西雷亚尔下跌走势，因引发了生产商的投机性卖盘。

5月罗布斯塔咖啡 收跌26美元，或1.9%，报每吨1,371美元，盘中跌至1,364美元的合约低位。

5月伦敦可可 收涨51英镑，或2.4%，报每吨2,176英镑。

英镑跌至七年低位，因公司和投资者匆忙对冲掉英国脱欧的风险，汇丰称英国脱欧可能令英镑贬值五分之一。

纽约可可跟随伦敦市场转升，5月合约 收涨40美元，或1.4%，报每吨2,929美元。(完)

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