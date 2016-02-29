纽约期市：近月原糖期货在到期前大涨，伦敦选择权到期提振可可期货

路透纽约/伦敦2月29日 - 原糖期货周一大涨，受技术买入信号带动尾盘劲升，近月合约跳升至五周高位，因市场聚集该合约到期会有少量交割的预期。

可可期货价格上扬，因伦敦近月选择权合约到期，期价被推高至活跃的执行价水准，对主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气干燥的担忧也提振市场。罗布斯塔咖啡期货大涨逾3%，近月合约上周几乎触及新低后走势急转。

现货月原糖期货在到期前几分钟急升。

交易员表示，预计将有约35-50万吨的原糖交割，可能主要是中美洲的糖，也有一些阿根廷和巴西的供应。

3月原糖 升4.7%，报14.56美分，盘中高见14.61美分，为1月22日来最高，收盘水准较5月合约升水0.2美分。

5月原糖合约 收高0.36美分，或2.6%，报每磅14.36美分，略低于五周高位14.38美分。

5月白糖期货 收高3.70美元，或0.9%，报每吨406.90美元。

5月伦敦可可 收高54英镑，或2.5%，报每吨2,215英镑，纽约5月合约 收高67美元，或2.3%，报每吨2,955美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.15美分，或0.1%，报每磅1.1505美元。5月罗布斯塔咖啡 收高47美元，或3.4%，报每吨1,413美元。(完)

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