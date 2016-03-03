纽约期市：原糖触及两个月高位，因巴西货币雷亚尔上涨

路透纽约/伦敦3月2日 - 原糖期货周四延续上涨走势升至两个月高位，咖啡期货也上涨，受助于 主要种植国巴西因货币走强导致出口下降的前景。

巴西雷亚尔 兑美元升至近三个月最高，部分受助于好于预期的贸易数据。

“这令巴西糖出口商在全球市场出售糖变得吸引力下降，同时，这可能导致更多的蔗糖加工成主要用于国内市场的乙醇，”德国商业银行在一份公告中称。

“从供需上讲，这意味着巴西的糖供应减少。”

5月原糖 收涨0.17美分，或1.2%，报每磅14.84美分，盘中升至自1月4日以来最高的14.90美分。

5月白糖期货 收涨6.20美元，或1.5%，报每吨420.90美元。

对巴西生产商来说，巴西货币雷亚尔的上涨也令阿拉比卡咖啡在以美元计价的全球市场更缺少吸引力，交易员称，这帮助阿拉比卡咖啡在试探略高于合约低位的支撑价位后反弹。

5月阿拉比卡咖啡 收涨2.3美分，或2%，报每磅1.1785美元，周二和周三均在1.1335美元的合约低位之上寻获支撑。

5月罗布斯塔咖啡 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,394美元。

伦敦可可期货从本周触及的近两个月高位继续回落，因需求疲弱的预期抵消了西非作物收成减少的预期的影响。