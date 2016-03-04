纽约期市：原糖触及六周高位后回稳，阿拉比卡咖啡期货走坚

路透纽约/伦敦3月4日 - 洲际交易商(ICE)原糖期货周五回稳，之前延续了糖市场技术面强劲带来的升势，创下六周高位，因巴西货币雷亚尔走强以及巴西蔗糖收割可能受雨水影响推迟开始。

阿拉比卡咖啡连续第三上涨，也受助于巴西货币雷亚尔 走强，纽约可可升至两个月高位，因英镑 兑美元上涨。

5月原糖合约 收跌0.01美分，或0.07%，报每磅14.83美分，盘中升至自1月19日以来最高的14.93美分。该合约本周上涨5.9%。

交易员称，糖市场的技术面强劲，过去两周上涨17%，价格远超关键移动均线切入位。

“巴西作物何时收割还不确定，因为持续降雨，”荷银糖经纪主管James Kirkup称。

5月白糖期货 收涨2.90美元，或0.7%，报每吨423.80美元。

咖啡期货走坚，因雷亚尔在前巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)被捕后上涨。

5月阿拉比卡咖啡 收涨3.2美分，或2.7%，报每磅1.2105美元。5月罗布斯塔咖啡 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,393美元。

伦敦可可期货升至近两个月高位，交易员对西非作物收成减少的预期密切关注。

5月纽约可可 收涨56美元，或1.9%，报每吨3,008美元，盘中升至1月8日以来最高的3,018美元；5月伦敦可可 收涨30英镑，或1.4%，报每吨2,211英镑。 (完)

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