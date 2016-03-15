纽约期市：原糖脱离年内高位，咖啡期货从两个半月高位回落

香港个股：禹洲地产计划发行3.5亿美元五年期优先票据，息率6%
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
路透纽约/伦敦3月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二从今年高位回落，受技术阻力和主要出产国巴西货币贬值打压，而阿拉比卡咖啡期货从两个半月高位回软。
伦敦可可期货走强，受英镑下滑支撑。英镑下滑令伦敦可可对其他货币持有人而言更为便宜，且打压美元计价的纽约市场。
原糖期货离周一触及的年内高位不远，有分析师上调全球供应缺口预估，带动原糖创下今年迄今高位。不过指标原糖期货回吐昨日部分升幅，交易商指因在15.35美分遭遇强劲技术阻力。
5月原糖期货 收低0.1美分，或0.7%，报每磅15.32美分。
5月白糖期货 收涨0.50美元，或0.1%，报每吨439美元，盘中触及2014年8月来最高439.40美元。
咖啡期货转跌，罗布斯塔咖啡期货受到巴西和越南天气干燥的忧虑支撑。
5月罗布斯塔咖啡 收低15美元，或1%，报每吨1,423美元，周一触及三周高位1,444美元。
5月阿拉比卡咖啡 收挫1.5美分，或1.2%，报每磅1.257美元，盘中升至1月4日以来的最高1.278美元。
5月伦敦可可 收高4英镑，或0.2%，报每吨2,258英镑，5月纽约可可 收挫28美元，或0.9%，报每吨3,053美元。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。