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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 02:21 BJT

纽约期市：原糖脱离年内高位，咖啡期货从两个半月高位回落

路透纽约/伦敦3月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二从今年高位回落，受技术阻力和主要出产国巴西货币贬值打压，而阿拉比卡咖啡期货从两个半月高位回软。

伦敦可可期货走强，受英镑下滑支撑。英镑下滑令伦敦可可对其他货币持有人而言更为便宜，且打压美元计价的纽约市场。

原糖期货离周一触及的年内高位不远，有分析师上调全球供应缺口预估，带动原糖创下今年迄今高位。不过指标原糖期货回吐昨日部分升幅，交易商指因在15.35美分遭遇强劲技术阻力。

5月原糖期货 收低0.1美分，或0.7%，报每磅15.32美分。

5月白糖期货 收涨0.50美元，或0.1%，报每吨439美元，盘中触及2014年8月来最高439.40美元。

咖啡期货转跌，罗布斯塔咖啡期货受到巴西和越南天气干燥的忧虑支撑。

5月罗布斯塔咖啡 收低15美元，或1%，报每吨1,423美元，周一触及三周高位1,444美元。

5月阿拉比卡咖啡 收挫1.5美分，或1.2%，报每磅1.257美元，盘中升至1月4日以来的最高1.278美元。

5月伦敦可可 收高4英镑，或0.2%，报每吨2,258英镑，5月纽约可可 收挫28美元，或0.9%，报每吨3,053美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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