纽约期市：原糖触及逾一年高位，阿拉比卡咖啡期货本周跳升7%

路透纽约/伦敦3月18日 - 原糖期货周五触及逾一年最高水准，但收盘下跌，因交易商在原糖连升四周后获利了结。阿拉比卡咖啡期货升至五个月高位，因技术性强势和汇率因素。

商品市场普涨及供应忧虑带动纽约可可期货走强。

洲际交易所(ICE)5月原糖期货 收低0.02美分，或0.1%，报每磅15.97美分，盘中升至近月合约自2015年1月以来最高的16.10美分后尾盘转跌。

原糖期货连升四周，为近一年半来最长升势，因糖市场分析师上调了今年出现全球供应短缺的预估。

5月白糖期货 收低1.90美元，或0.4%，报每吨450.80美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.75美分，或1.3%，报每磅1.343美元，本周大涨近7%，为去年11月来最大周度升幅。

5月罗布斯塔咖啡期货 收涨23美元，或1.6%，报每吨1,482美元。

5月伦敦可可期货 跌4英镑，或0.2%，收报每吨2,256英镑。5月纽约可可期货 微升2美元，或0.06%，收报每吨3,118美元。(完)

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