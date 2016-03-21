纽约期市：原糖跳涨至2014底以来高位，咖啡和可可期货下跌

路透伦敦/纽约3月21日 - 原糖期货周一攀升至逾一年最高水平，受助于巴西货币雷亚尔上涨，全球供应短缺状况比之前预想得严重的预期增强，以及外围商品市场上涨。

阿拉比卡咖啡和可可期货下跌。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB价格指数 上涨。

5月原糖期货 收涨0.32美分，或2%，报每磅16.29美元，盘中跳涨至16.32美元，为近月合约 自2014年11月以来最高价。

交易员称，巴西货币雷亚尔 走强给原糖提供了支撑。雷亚尔兑美元上涨打消了巴西市场出售糖和咖啡等以美元计价商品的想法，因雷亚尔上涨令这些商品按当地货币计算显得更便宜了。巴西是糖和咖啡的世界最大生产国。

5月白糖期货 收涨6.80美元，或1.5%，报每吨457.60美元，盘中触及逾一年半高位458.60美元。

上周五收盘后发布的美国政府数据显示，最近一周投机客继续增持糖期货看多押注。

阿拉比卡咖啡期货从上周触及的五个月高位回落，因空头回补激发的反弹行情失去了动能。

5月阿拉比卡咖啡 收跌2.75美元，或2.1%，报每磅1.3155美元，交易员对美国政府发布的周度数据做出反应，该数据显示，投机客自2015年8月以来第一次转至看多头寸。

5月罗布斯塔咖啡期货 收跌9美元，或0.61%，报每吨1,473美元。

可可期货走低，因主要种植国象牙海岸(科特迪瓦)的天气状况有利作物生长。

5月纽约可可 收跌46美元，或1.5%，报每吨3,072美元，伦敦可可期货 收跌18英镑，或0.8%，报每吨2,238英镑。 (完)

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