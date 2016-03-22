纽约期市：原糖期货触及17个月高位，阿拉比卡咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦3月22日 - 原糖期货周二升至17个月高位，因巴西货币雷亚尔上涨及预期供应收紧。阿拉比卡咖啡期货从昨日的跌势中反弹。

可可期货下滑，因西非中期产量前景改善及美元兑其他主要货币走强而承压。

巴西雷亚尔兑美元 上扬，支撑了糖和阿拉比卡咖啡期货的价格，因雷亚尔上涨令这些商品按当地货币计算显得更便宜了。巴西是糖和咖啡的世界最大生产国。

5月原糖期货 收涨0.29美分，或1.8%，报每磅16.58美元，盘中跳涨至16.60美元，为近月合约 自2014年10月以来最高价。

5月白糖期货 收涨5.80美元，或1.27%，报每吨463.4美元，盘中触及逾一年半高位464.50美元。

5月阿拉比卡咖啡 收高3.1美元，或2.4%，报每磅1.3465美元，收复昨日失地，并逼近上周触及的五个月高位1.35美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高41美元，或2.8%，报每吨1,514美元，盘子触及11周高位1,516美元。

5月纽约可可 收跌37美元，或1.2%，报每吨3,035美元，伦敦可可期货 收跌3英镑，或0.13%，报每吨2,235英镑。 (完)

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