纽约期市：原糖期货触及17个月高位，阿拉比卡咖啡期货跳升

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透纽约/伦敦3月22日 - 原糖期货周二升至17个月高位，因巴西货币雷亚尔上涨及预期供应收紧。阿拉比卡咖啡期货从昨日的跌势中反弹。
可可期货下滑，因西非中期产量前景改善及美元兑其他主要货币走强而承压。
巴西雷亚尔兑美元 上扬，支撑了糖和阿拉比卡咖啡期货的价格，因雷亚尔上涨令这些商品按当地货币计算显得更便宜了。巴西是糖和咖啡的世界最大生产国。
5月原糖期货 收涨0.29美分，或1.8%，报每磅16.58美元，盘中跳涨至16.60美元，为近月合约 自2014年10月以来最高价。
5月白糖期货 收涨5.80美元，或1.27%，报每吨463.4美元，盘中触及逾一年半高位464.50美元。
5月阿拉比卡咖啡 收高3.1美元，或2.4%，报每磅1.3465美元，收复昨日失地，并逼近上周触及的五个月高位1.35美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收高41美元，或2.8%，报每吨1,514美元，盘子触及11周高位1,516美元。
5月纽约可可 收跌37美元，或1.2%，报每吨3,035美元，伦敦可可期货 收跌3英镑，或0.13%，报每吨2,235英镑。 (完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”