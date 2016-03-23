纽约期市：原糖期货刷新17个月高位，阿拉比卡咖啡期货从五个月高位回落

路透纽约/伦敦3月23日 - 原糖期货周三跳升至17个月高位，抵住了商品市场遭普遍抛售的压力，因交易商预计今年供应短缺恶化，再度买入原糖。

阿拉比卡咖啡期货和可可期货下滑，受美元走强和宏观经济压力打压。

汤森路透/核心商品指数 下挫2.2%，因原油、基本金属和谷物市场受美元上涨和周二布鲁塞尔爆炸事件后的避险情绪重压。

5月原糖期货 收涨0.13美分，或0.8%，报每磅16.71美分，盘中跳涨至16.75美元，为近月合约 自2014年10月以来最高价。

5月白糖期货 收涨3.20美元，或0.7%，报每吨466.60美元，盘中触及2014年7月来的高位467.80美元。

5月阿拉比卡咖啡 收低3.55美分，或2.64%，报每磅1.311美元，在触及10月中来最高的1.3640美元后转跌。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高1美元，或0.1%，报每吨1,515美元，盘子触及11周高位1,516美元。

5月纽约可可 收跌72美元，或2.4%，报每吨2,963美元，伦敦7月可可期货 收跌19英镑，或0.9%，报每吨2,206英镑。 (完)

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