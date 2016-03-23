纽约期市：原糖期货刷新17个月高位，阿拉比卡咖啡期货从五个月高位回落

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透纽约/伦敦3月23日 - 原糖期货周三跳升至17个月高位，抵住了商品市场遭普遍抛售的压力，因交易商预计今年供应短缺恶化，再度买入原糖。
阿拉比卡咖啡期货和可可期货下滑，受美元走强和宏观经济压力打压。
汤森路透/核心商品指数 下挫2.2%，因原油、基本金属和谷物市场受美元上涨和周二布鲁塞尔爆炸事件后的避险情绪重压。
5月原糖期货 收涨0.13美分，或0.8%，报每磅16.71美分，盘中跳涨至16.75美元，为近月合约 自2014年10月以来最高价。
5月白糖期货 收涨3.20美元，或0.7%，报每吨466.60美元，盘中触及2014年7月来的高位467.80美元。
5月阿拉比卡咖啡 收低3.55美分，或2.64%，报每磅1.311美元，在触及10月中来最高的1.3640美元后转跌。
5月罗布斯塔咖啡期货 收高1美元，或0.1%，报每吨1,515美元，盘子触及11周高位1,516美元。
5月纽约可可 收跌72美元，或2.4%，报每吨2,963美元，伦敦7月可可期货 收跌19英镑，或0.9%，报每吨2,206英镑。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 3.60 22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 9.14 22.99 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 8.33 22.96 国海证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 *2,557.63 *13.86 *22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 *9.40 *