纽约期市：原糖期货结束四周涨势下跌，咖啡期货也下滑

路透纽约/伦敦3月24日 - 原糖期货周四暴跌逾5%，中止了长达四周的涨势，从前一交易日触及的17个月高位回落，因投资者在长周末前锁定利润，美元走强和商品市场疲弱也给本间市场带来压力。

可可和咖啡也屈服于商品市场的普遍卖压，汤森路透核心商品指数 下跌。

美国农业商品软市场周五将因复活节假日休市，周一恢复正常交易。白糖、罗布斯塔咖啡和伦敦可可合约周五和下周一都停止交易。

5月原糖期货 收跌0.84美分，或5%，报每磅15.87美分，尾盘卖压最大时跌幅多达5.7%。

今日录得去年11月以来最大单日跌幅，近月合约本周也录得五周来的首次周度下跌。价格在周三上涨至16.75美分，此为2014年10月来近月合约最高水准。

5月白糖合约 收跌12.20美元，或2.6%，报每吨454.40美元，从周三触及的近21个月高位467.80美元回落。

阿拉比卡咖啡 较周三触及的五个月高位1.3640美元下跌近9美分， 因投机客买盘枯竭。

5月阿拉比卡咖啡 收跌3.55美分，或2.7%，报每磅1.2755美元，本周下跌近5%，令连续三周涨势中止。

5月罗布斯塔咖啡 收跌24美元，或1.6%，报每吨1,491美元。

7月伦敦可可期货收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,197英镑，盘中跌至三周低位2,171英镑。5月纽约可可期货 收跌1美元，或0.03%，报每吨2,962美元。(完)

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