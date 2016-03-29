纽约期市：期糖和阿拉比卡咖啡期货走低，因雷亚尔兑美元走软

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透纽约/伦敦3月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从17个月高位进一步下滑，阿拉比卡咖啡期货也走低，均受累于巴西雷亚尔走软。
纽约可可期货持稳。伦敦软商品市场在周一休市后今天恢复交易。
商品市场普跌，汤森路透核心商品CRB指数 下跌。
巴西雷亚尔兑美元 走低，重压期糖和阿拉比卡咖啡期货价格。美元走强刺激巴西出口商卖出以美元计价的商品。巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡和糖生产国。
指标ICE-5月原糖期货 收跌0.08美分，或0.5%，报每磅15.86美分。
“完全是汇率因素所致，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示，“市场昨天跟随雷亚尔上涨，但今日回吐涨幅。”
5月白糖期货 收跌1.2美元，或0.3%，报每吨453.20美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.2745美元，进一步远离上周触及的五个月高位1.364美元。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高5美元，或0.3%，报每吨1,496美元，尽管市场预期越南出口会增加。
5月纽约可可期货 收平，报每吨2,970美元。7月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.55%，报每吨2,185英镑，因英镑兑美元走强。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导