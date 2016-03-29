纽约期市：期糖和阿拉比卡咖啡期货走低，因雷亚尔兑美元走软

路透纽约/伦敦3月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从17个月高位进一步下滑，阿拉比卡咖啡期货也走低，均受累于巴西雷亚尔走软。

纽约可可期货持稳。伦敦软商品市场在周一休市后今天恢复交易。

商品市场普跌，汤森路透核心商品CRB指数 下跌。

巴西雷亚尔兑美元 走低，重压期糖和阿拉比卡咖啡期货价格。美元走强刺激巴西出口商卖出以美元计价的商品。巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡和糖生产国。

指标ICE-5月原糖期货 收跌0.08美分，或0.5%，报每磅15.86美分。

“完全是汇率因素所致，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示，“市场昨天跟随雷亚尔上涨，但今日回吐涨幅。”

5月白糖期货 收跌1.2美元，或0.3%，报每吨453.20美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.2745美元，进一步远离上周触及的五个月高位1.364美元。

ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高5美元，或0.3%，报每吨1,496美元，尽管市场预期越南出口会增加。

5月纽约可可期货 收平，报每吨2,970美元。7月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.55%，报每吨2,185英镑，因英镑兑美元走强。(完)

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