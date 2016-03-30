纽约期市：ICE原糖和可可期货上涨，因美元下滑

日本个股：高田股票将暂时停牌--日本交易所集团
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货和可可期货周三小涨，因美元走软。阿拉比卡咖啡期货下滑，因技术信号利空。
美元兑一篮子货币 再度下滑，支撑了美元计价商品价格。因投资人对美国升息的预期降温，美元势将创五年最大季度跌幅。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储会对升息谨慎行事后，美元承压走软。
“美元走软给软商品带来一些支撑。”荷兰合作银行高级商品分析师Tracey Allen称。
ICE-5月原糖期货 收高0.01美分，或0.1%，报每磅15.87美分。5月白糖期货 收高1.2美元，或0.3%，报每吨454.40美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.45美分，或0.4%，报每磅1.27美元，交易商称因技术面前景弱化。
一交易员表示，1.31-1.315美元水准变成非常强劲的阻力区域，如果没有宏观经济面支撑的升势，阿拉比卡咖啡期货未来几日很难攻克该水准。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高8美元，或0.5%，报每吨1,504美元。
5月纽约可可期货 收高4美元或0.1%，报每吨2,974美元。7月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.55%，报每吨2,173英镑，再度因英镑兑美元走强而承压。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。