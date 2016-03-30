纽约期市：ICE原糖和可可期货上涨，因美元下滑

路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货和可可期货周三小涨，因美元走软。阿拉比卡咖啡期货下滑，因技术信号利空。

美元兑一篮子货币 再度下滑，支撑了美元计价商品价格。因投资人对美国升息的预期降温，美元势将创五年最大季度跌幅。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储会对升息谨慎行事后，美元承压走软。

“美元走软给软商品带来一些支撑。”荷兰合作银行高级商品分析师Tracey Allen称。

ICE-5月原糖期货 收高0.01美分，或0.1%，报每磅15.87美分。5月白糖期货 收高1.2美元，或0.3%，报每吨454.40美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.45美分，或0.4%，报每磅1.27美元，交易商称因技术面前景弱化。

一交易员表示，1.31-1.315美元水准变成非常强劲的阻力区域，如果没有宏观经济面支撑的升势，阿拉比卡咖啡期货未来几日很难攻克该水准。

ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高8美元，或0.5%，报每吨1,504美元。

5月纽约可可期货 收高4美元或0.1%，报每吨2,974美元。7月伦敦可可期货 收跌12英镑，或0.55%，报每吨2,173英镑，再度因英镑兑美元走强而承压。(完)

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