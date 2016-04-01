纽约期市：原糖、咖啡和可可均触及多周低位，商品市场普遍走低

路透纽约/伦敦4月1日 - 纽约期交所(ICE)原糖、阿拉比卡咖啡和可可周五均跌至多周低位，在商品市场整体偏空的环境下多头遭清洗，且技术面信号疲弱和供应前景改善。

随着美元上涨，汤森路透核心商品价格CRB指数 跌至四周低位。

ICE-5月原糖期货 跌至每磅14.98美分的三周低位，交易员称，因基金持续结清头寸，收盘下跌0.17美分，或1.1%，报15.18美分。

近月合约从上周触及的16.75美分的17个月高位已经下跌逾9%，此前跌破15.20美分附近的关键技术支撑位。

糖价 今年首季基本持平，几乎回吐了所有涨幅，糖价之前上涨因投资者纷纷押注今年出现供应短缺的机会将比预期大。

原糖继续受巴西货币雷亚尔走弱及巴西甘蔗将获得大丰收的预期拖累，但亚洲乾旱天气致使作物级别下降支撑了糖价。

ICE-5月白糖 收跌7.9美元，或1.8%，报每吨436.80美元。

咖啡市场，ICE－5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.2%，报每磅1.2725美元，盘中跌至1.244美元的两周半低位。

投资者继续关注巴西持续的乾旱天气对罗布斯塔咖啡即将进行的收割造成的影响，且阿拉比卡作物将丰收的预期不断增强。

交易员称，巴西政治和经济忧虑可能给价格带来压力。巴西雷亚尔 兑美元的下跌令咖啡和糖以当地货币计算更贵。

ICE－5月罗布斯塔咖啡 收跌16美元，或1.1%，报每吨1,485美元。

ICE－5月纽约可可 下滑69美元，或2.4%，报每吨2,881美元，略高于盘中触及的五周低位2,880美元。本周下跌2.8%，因西非等待多时的降雨改善了全球最大可可生长地区的供应前景。

ICE-7月伦敦可可 收跌25英镑，或1.2%，报每吨2,139英镑，本周下跌2.6%。(完)

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