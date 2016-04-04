纽约期市：原糖期货跌3%创三周半低位，阿拉比卡咖啡期货创两月最大跌幅

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透纽约/伦敦4月4日 - 原糖期货周一连跌第三日，下跌逾3%触及三周半低位，因美国数据显示，投机客持有创纪录的原糖多头头寸。阿拉比卡咖啡期货走低，创两个月来最大单日跌幅。
纽约可可期货跌至六周低位，因西非迎来急需的降雨后，供应前景改善，同时，需求预期仍然疲弱。
原糖期货延续急跌势头，因上周五晚些时候公布的数据显示，投机客持有的净多头头寸连续第五周增加，且增幅超预期，受此影响，今日投机客卖出这些多头头寸。
ICE-5月原糖期货 收跌0.54美分，或3.6%，报每磅14.64美分，为5月10日以来最低。5月白糖期货 收挫13.60美元，或3.1%，报每吨423.20美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.45美分，或3.5%，报每磅1.228美元，盘中触及3月19日以来最低1.223美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 下跌11美元，或0.7%，收报每吨1,474美元。
5月纽约可可期货 收盘回落10美元，或0.4%，报每吨2,871美元，盘中触及六周低位2,854美元。
7月伦敦可可期货 收挫16英镑，或0.8%，报每吨2,123英镑。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报