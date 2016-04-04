纽约期市：原糖期货跌3%创三周半低位，阿拉比卡咖啡期货创两月最大跌幅

澳新汇市：澳元和新西兰元均守在高位附近，受美元下跌所助

澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报