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亚洲 | 2016年 4月 5日 星期二 02:30 BJT

纽约期市：原糖期货跌3%创三周半低位，阿拉比卡咖啡期货创两月最大跌幅

路透纽约/伦敦4月4日 - 原糖期货周一连跌第三日，下跌逾3%触及三周半低位，因美国数据显示，投机客持有创纪录的原糖多头头寸。阿拉比卡咖啡期货走低，创两个月来最大单日跌幅。

纽约可可期货跌至六周低位，因西非迎来急需的降雨后，供应前景改善，同时，需求预期仍然疲弱。

原糖期货延续急跌势头，因上周五晚些时候公布的数据显示，投机客持有的净多头头寸连续第五周增加，且增幅超预期，受此影响，今日投机客卖出这些多头头寸。

ICE-5月原糖期货 收跌0.54美分，或3.6%，报每磅14.64美分，为5月10日以来最低。5月白糖期货 收挫13.60美元，或3.1%，报每吨423.20美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.45美分，或3.5%，报每磅1.228美元，盘中触及3月19日以来最低1.223美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 下跌11美元，或0.7%，收报每吨1,474美元。

5月纽约可可期货 收盘回落10美元，或0.4%，报每吨2,871美元，盘中触及六周低位2,854美元。

7月伦敦可可期货 收挫16英镑，或0.8%，报每吨2,123英镑。

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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