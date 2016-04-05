纽约期市：阿拉比卡咖啡触及四周低位，因巴西货币雷亚尔下跌

路透纽约/伦敦4月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至四周低位，为连续第三日下跌，因基金和技术性卖压，及主要种植国巴西货币雷亚尔下挫。

原糖期货持平，在三日大跌后进行盘整，近月白糖合约在下周到期前价格较8月合约跌幅更大。可可价格转升，因伦敦市场受英镑 走软提振，此前可可价格因西非供应前景改善而跌至六周低位。

阿拉比卡咖啡价格跌幅扩大，跌穿50日移动均线切入位，周一收于200日移动均线切入位之下，因感到失望的基金出脱多头头寸，且巴西货币雷亚尔 兑美元下跌鼓励了更大范围的卖盘。

5月阿拉比卡咖啡 收跌1.9美分，或1.6%，报每磅1.209美元，盘中跌至3月10日以来最低的1.2055美元。

5月罗布斯塔咖啡 收跌17美元，或1.2%，报每吨1,457美元。

交易商称，原糖寻获技术支撑并进行盘整，此前连续三日急跌，周一跌至三周半低位。

5月原糖 收盘持平于每磅14.64美分，距离周一触及的每磅14.61美分的3月10日以来最低不远。

3月白糖期货LSUK6-Q6较8月白糖期货价格出现大幅下挫，5月合约贴水跌至4.8美元，从三个交易日前触及的升水6.6美元大幅下挫，可能暗示近货月合约在4月15日到期前缺少需求。截至4月4日，3月未平仓合约量达到31,718口。

5月白糖合约 收跌3.90美元，或0.9%，报每吨419.30美元。

纽约5月可可 收涨11美元，或0.4%，报每吨2,882美元，盘中触及2,841美元的六周低位。

伦敦7月可可 收涨23英镑，或1.1%，报每吨2,146英镑，在触及2,106英镑的六周低位后转升。 (完)

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