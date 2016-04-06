纽约期市：阿拉比卡咖啡从四周低位回升，糖价离开一个月低位

路透纽约/伦敦4月6日 - 洲际交易商(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三转升，跟随最大咖啡种植国巴西货币雷亚尔由跌转升的走势，盘初咖啡价格延续了前日跌势降至四周低位。

交易员称，原糖期货同样受到巴西货币雷亚尔 兑美元走势的影响，离开了一个月低位。可可期货连续第二日走高，此前长达两周的跌势令价格跌至六周低位，因英镑 走弱吸引买家进入伦敦市场。

5月阿拉比卡咖啡 收涨0.6美分，或0.5%，报每磅1.215美元，盘中跌至3月10日以来最低的1.20美元。

阿拉比卡咖啡价格因预计巴西作物将获丰收而面对下行压力，巴西及罗布斯塔咖啡主要种植国越南天气干燥，打击了罗布斯塔咖啡作物前景。

5月罗布斯塔咖啡 收涨13美元，或0.9%，报每吨1,470美元。

糖价一度跟随巴西货币雷亚尔走势转升，但交易员称，他们仍关注巴西中南部作物丰收前景，预计产量将超过去年总量。

5月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅14.62美分，盘中触及3月8日以来最低的14.54美分。

8月白糖期货 收跌90美分，或0.2%，报每吨423.10美元。5月白糖期货 较8月期货贴水持稳在约4.4美元，周二曾跌至4.80美元。

可可作物转升，受助于主要种植国象牙海岸(科特迪瓦)到港量低于预期、英镑走低及全球最大巧克力制造商Barry Callebaut 披露销量上涨。

纽约7月可可 收涨17美元，或0.6%，报每吨2,912美元，伦敦7月可可 收涨16英镑，或0.8%，报每吨2,162英镑。 (完)

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