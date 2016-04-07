纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡跌至一个月低位，因巴西雷亚尔续跌

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透纽约/伦敦4月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周四转跌，触及一个月低位，跟随最大种植国巴西货币雷亚尔下跌走势，罗布斯塔咖啡在后开盘两分钟内急升4%，之后缩小涨幅。
可可下跌，市场关注降雨缓解了西非遭受高温炙烤的中期作物的生长压力。
期糖下跌，受压于巴西有利的收割条件，以及巴西雷亚尔 兑美元走弱，刺激生产商和投机客卖出。
5月原糖期货 收跌0.19美分，或1.3%，报每磅14.43美分，为3月2日以来最低。
8月白糖 收盘持平于每吨423.10美元，盘中5月白糖 与8月合约价差从贴水4.10美元大幅逆转至升水高至3.9美元，因交易商将注意力转移至5月合约将于4月15日到期。
5月罗布斯塔咖啡收涨26美元，或1.85，报每吨1,496美元，开盘后头两分钟急升4%至1,529美元，之后削减涨幅。
交易员称，急升是因为盘初一些基金设定的自动买入指令被触发，后市场进行了重新调整，这一走势源于巴西罗布斯塔咖啡豆种植地区的干燥天气影响了作物的产量前景。
阿拉比卡咖啡在100日移动均线之下扩大跌幅，交易员关注巴西阿拉比卡咖啡丰产预期，预计将在6月前后加快收割进度。
5月阿拉比卡咖啡 收跌1.7美分，或1.4%，或每磅1.198美元，为3月10日以来最低。
伦敦7月可可 收跌24英镑，或1.1%，报每吨2,138英镑，纽约7月可可 收跌40美元，或1.4%，报每吨2,872美元。
主要可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)财政部的一位高级官员在期货市场接近收盘时称，今年该国可可产量预计为160万吨，低于上一季的180万吨。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5