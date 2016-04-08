版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 9日 星期六 02:45 BJT

纽约期市：原糖从四周低位反弹，因尾盘空头回补

路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖价格周五在尾盘空头回补带动下急升，盘中跌至五周低位后逆转跌势，阿拉比卡咖啡期货也在触及四周低位后转跌为升。

可可期货走坚，受主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)本季产量下降预期支撑。

指标5月原糖期货 收涨0.26美分，或1.8%，报每磅14.69美分，盘中跌至3月1日以来最低的14.23美分后转升。5月/7月SBK6-N6贴水跌至合约低位的0.21美分，5月合约将在本月底到期。

5月合约本周下跌3.2%，为连续第三周下跌，受累于技术性卖出信号，巴西货币雷亚尔疲弱，以及巴西中南部甘蔗开始收割等因素。

ICE-8月白糖期货 收涨7.10美元，或1.7%，报每吨430.20美元，5月合约 较8月合约每吨贴水1.50美元，交易商关注5月合约将于4月15日到期。

阿拉比卡咖啡期货持稳，因巴西雷亚尔兑美元 走坚。

5月阿拉比卡 收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.2045美元，盘中触及3月10日以来最低的1.1905美元。

5月罗布斯塔咖啡收涨17美元，或1.1%，报每吨1,513美元。

可可走坚，市场关注降雨缓解了西非遭受高温炙烤的中期作物的生长压力。

伦敦7月可可 收涨12英镑，或0.6%，报每吨2,150英镑，纽约7月可可 收涨22美元，或0.8%，报每吨2,894美元。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐