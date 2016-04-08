纽约期市：原糖从四周低位反弹，因尾盘空头回补

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖价格周五在尾盘空头回补带动下急升，盘中跌至五周低位后逆转跌势，阿拉比卡咖啡期货也在触及四周低位后转跌为升。
可可期货走坚，受主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)本季产量下降预期支撑。
指标5月原糖期货 收涨0.26美分，或1.8%，报每磅14.69美分，盘中跌至3月1日以来最低的14.23美分后转升。5月/7月SBK6-N6贴水跌至合约低位的0.21美分，5月合约将在本月底到期。
5月合约本周下跌3.2%，为连续第三周下跌，受累于技术性卖出信号，巴西货币雷亚尔疲弱，以及巴西中南部甘蔗开始收割等因素。
ICE-8月白糖期货 收涨7.10美元，或1.7%，报每吨430.20美元，5月合约 较8月合约每吨贴水1.50美元，交易商关注5月合约将于4月15日到期。
阿拉比卡咖啡期货持稳，因巴西雷亚尔兑美元 走坚。
5月阿拉比卡 收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.2045美元，盘中触及3月10日以来最低的1.1905美元。
5月罗布斯塔咖啡收涨17美元，或1.1%，报每吨1,513美元。
可可走坚，市场关注降雨缓解了西非遭受高温炙烤的中期作物的生长压力。
伦敦7月可可 收涨12英镑，或0.6%，报每吨2,150英镑，纽约7月可可 收涨22美元，或0.8%，报每吨2,894美元。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。