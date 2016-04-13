纽约期市：可可期货下滑，因欧洲第一季研磨数据意外下降

路透纽约/伦敦4月13日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三下跌，受累于欧洲第一季研磨数据意外下滑，5月原糖期货贴水扩大，暗示近期需求疲弱。

原糖价格跌至六周低位，罗布斯塔咖啡期货在自动卖盘指令被激发后录得两个月来最大单日跌幅。本已受美元 反弹拖累下跌的阿拉比卡咖啡跟随罗布斯塔咖啡进一步走低。

欧洲可可协会数据显示，欧洲第一季可可研磨同比下降0.2%，远低于上涨2-5%的预估。

7月伦敦可可 收跌1英镑，或0.1%，报每吨2,178英镑，7月纽约可可 收跌9美元，或0.3%，报每吨2,954美元，两市场跌幅都均已大幅缩减。

现在市场将关注点转向将于周四2000GMT发布的北美研磨报告，预估区间为下跌1%至增加4%。

原糖下跌至六周低位，因甘蔗压榨初期进展速度快，以及主要生产国巴西的旧作物供应多于预期，令市场处于守势。

5月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅14.01美分，盘中跌至该近月合约自2月29日以来最低的14美分，该合约较7月合约贴水SBK6-N6扩大，报0.31美元的合约低位。

8月白糖期货 收跌50美分，或0.1%，报每吨416.70美元。

5月罗布斯塔咖啡 收跌44美元，或2.8%，报每吨1,515美元。该合约将于周五到期。

7月阿拉比卡咖啡 收跌2.7美分，或2.1%，报每磅1.236美元。 (完)

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