纽约期市：原糖继续大幅上升，市场关注巴西政局

路透纽约/伦敦4月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二日大幅上扬，因技术性买盘和缺少生产商卖盘，市场焦点集中在主要产糖国巴西的总统弹劾进程。

阿拉比卡咖啡期货上涨，可可跳升，之前一大规模交易带动买盘，汤森路透追踪19种商品的核心商品指数 也上涨。

原糖价格飙升，此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在众议院弹劾表决中惨败 ，但周一她誓言要进行反击。

雷亚尔 在弹劾过程中上涨，反映出市场相信，如果罗塞夫离任经济会复苏。但雷亚尔周一下跌。雷亚尔走强将减少巴西生产商卖出以美元计价的原糖和阿拉比卡咖啡的意愿。

5月原糖期货 收涨0.34美分，或2.2%，报每磅15.54美分，盘中一度上涨3.4%，报15.71美分。过去两日，原糖飙涨约8%，因上周五在全球原糖供应短缺预估被上修后反弹，之后找到了上涨动能，现货合约溢价走坚，以及技术性买入信号。

8月白糖期货 收涨11.10美元，或2.5%，报每吨447.60美元。

ICE称， 有7.88万吨上周五到期的5月巴西和危地马拉白糖合约交割，5月合约较8月合约溢价大幅走阔至7.5美元。

一位欧洲的行业人士称，合约到期前后的交易，表明白糖实货需求强劲。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,555美元，交易商关注巴西受干旱打击的罗布斯塔咖啡种植地区开始收割。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.1美分，或0.9%，报每磅1.2595美元。

7月伦敦可可 收涨28英镑，或1.3%，报每吨2,225英镑，7月纽约可可 收涨54美元，或1.8%，报每吨3,041美元，为一个月高位。 (完)

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