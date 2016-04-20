纽约期市：原糖期货触及三周高位，因基金买盘和巴西生产商离场观望

路透纽约/伦敦4月20日 - 原糖期货周三急升至三周高位，形成利多技术形态，受助于基金买盘，以及巴西民众等待总统弹劾进程的结果，生产商卖盘稀缺。

可可期货上扬至一周高位，因基金在全球供应收紧的大背景下买入。咖啡期货也走坚。

原糖期货在近1美分的宽阔区间内交投，后因技术面利多而大幅攀升。

“所有人都在观望弹劾的进展，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville在谈到巴西生产商时表示，“他们宁愿持有实货商品，不愿持有货币，因不确定弹劾结果如何。”

7月原糖期货 收涨0.39美分，或2.5%，报每磅15.81美分，盘中交易区间为15.01-15.93美分。

这是一个潜在的利多技术形态，当日的高低点，均突破前一日高低点。

8月白糖期货 收涨10.80美元，或2.4%，报每吨456.50美元。

纽约7月可可期货 收涨11美元，或0.4%，报每吨3,090美元，盘中高见3,102美元。7月伦敦可可期货 上扬10英镑，或0.5%，报每吨2,245英镑，盘中触及一个月高位2,252英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分，或0.6%，报每磅1.287美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元，或0.8%，报每吨1,578美元。(完)

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