纽约期市：原糖期货触及三周高位，因基金买盘和巴西生产商离场观望

全球金市：金价从八周高位下滑，因通胀数据推高美元
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦4月20日 - 原糖期货周三急升至三周高位，形成利多技术形态，受助于基金买盘，以及巴西民众等待总统弹劾进程的结果，生产商卖盘稀缺。
可可期货上扬至一周高位，因基金在全球供应收紧的大背景下买入。咖啡期货也走坚。
原糖期货在近1美分的宽阔区间内交投，后因技术面利多而大幅攀升。
“所有人都在观望弹劾的进展，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville在谈到巴西生产商时表示，“他们宁愿持有实货商品，不愿持有货币，因不确定弹劾结果如何。”
7月原糖期货 收涨0.39美分，或2.5%，报每磅15.81美分，盘中交易区间为15.01-15.93美分。
这是一个潜在的利多技术形态，当日的高低点，均突破前一日高低点。
8月白糖期货 收涨10.80美元，或2.4%，报每吨456.50美元。
纽约7月可可期货 收涨11美元，或0.4%，报每吨3,090美元，盘中高见3,102美元。7月伦敦可可期货 上扬10英镑，或0.5%，报每吨2,245英镑，盘中触及一个月高位2,252英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分，或0.6%，报每磅1.287美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元，或0.8%，报每吨1,578美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿/刘静)
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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