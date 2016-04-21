纽约期市：原糖期货下滑且阿拉比卡咖啡走低，均受累于获利了结

《台湾重要政经日程》--1月18日-10月10日
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路透纽约/伦敦4月21日 - 原糖期货周四削减跌幅，阿拉比卡咖啡期货急跌超过3%，之前，普遍的获利了结，以及美元走强拖累这两个市场大幅走低。
可可期货逆市上扬，伦敦可可期货升至四个月高位，因担忧最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)收成可能减少，和本季中期作物品质不佳。纽约可可触及五周高位。
原糖期价周三出现技术性利多走势，但仅追平之前一日的高位15.93美分，中国3月进口骤降拖累此间市场表现。
原糖和咖啡市场受获利了结拖累重挫，汤森路透核心商品指数 在触及四个半月高位后逆转走势，下跌1.2%。另外，美元 从低位反弹令这两个市场受创。
7月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅15.79美分。8月白糖期货 收涨1.70美元，或0.4%，报每吨458.20美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.6美分，或3.6%，报每磅1.241美元，为两个半月来最大日跌幅，盘中在7.35美分的宽阔区间内交投。
7月罗布斯塔咖啡期货 收挫11美元，或0.7%，报每吨1,567美元。
7月伦敦可可期货 收高17英镑，或0.8%，报每吨2,262英镑，盘中升至12月中以来最高2,270英镑。7月纽约可可期货 上扬17美元，或0.6%，报每吨3,107美元，盘中触及五周高位3,138美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。