纽约期市：原糖期货下滑且阿拉比卡咖啡走低，均受累于获利了结

一德期货：沪铜等待新一轮补库驱动，关注46,000-48,500元/吨波动区域

1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。