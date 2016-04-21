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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 02:22 BJT

纽约期市：原糖期货下滑且阿拉比卡咖啡走低，均受累于获利了结

路透纽约/伦敦4月21日 - 原糖期货周四削减跌幅，阿拉比卡咖啡期货急跌超过3%，之前，普遍的获利了结，以及美元走强拖累这两个市场大幅走低。

可可期货逆市上扬，伦敦可可期货升至四个月高位，因担忧最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)收成可能减少，和本季中期作物品质不佳。纽约可可触及五周高位。

原糖期价周三出现技术性利多走势，但仅追平之前一日的高位15.93美分，中国3月进口骤降拖累此间市场表现。

原糖和咖啡市场受获利了结拖累重挫，汤森路透核心商品指数 在触及四个半月高位后逆转走势，下跌1.2%。另外，美元 从低位反弹令这两个市场受创。

7月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅15.79美分。8月白糖期货 收涨1.70美元，或0.4%，报每吨458.20美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.6美分，或3.6%，报每磅1.241美元，为两个半月来最大日跌幅，盘中在7.35美分的宽阔区间内交投。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫11美元，或0.7%，报每吨1,567美元。

7月伦敦可可期货 收高17英镑，或0.8%，报每吨2,262英镑，盘中升至12月中以来最高2,270英镑。7月纽约可可期货 上扬17美元，或0.6%，报每吨3,107美元，盘中触及五周高位3,138美元。(完)

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