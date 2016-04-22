纽约期市：可可期货触及多月高位，原糖从三周高位回落

路透纽约/伦敦4月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五升至多月高位，帮助纽约市场录得11个月来最大周度涨幅，此前发布的数据显示，亚洲可可加工量增长，交易员关注西非产量减少的预期。

原糖期货周五升至三周高位后转跌，因买盘动能下降，投资者离场观望，主要生产国巴西货币雷亚尔走弱。但原糖本周上涨，连续第二周走高。咖啡价格延续前一交易日下跌走势。

“本周几乎所有商品都上涨，受助于投资者人气持续改善，美元续跌，”Capital Economics在一份报告中称。

7月伦敦可可 收涨25英镑，或1.1%，报每吨2,287英镑，盘中触及2,291英镑，为去年12月中以来最高水平，本周表现为2月底以来最佳。

“(可可)市场上涨，因持续忧虑象牙海岸(科特迪瓦)的供应，”一伦敦可可期货经纪说。“

他说，市场看似没有对亚洲首季可可加工量增长2.9%至14.8911万吨的数据作出反应。

7月纽约可可 收涨48美元，或1.5%，报每吨3,155美元，盘中触及三个半月高位的3,159美元，本周上涨5.6%，为2015年5月以来最大周度涨幅。

8月白糖 收跌4.90美元，或1.1%，报每吨453.30美元。

7月原糖 收跌0.32美分，或2%，报每磅15.47美分，在盘初升至三周高位的15.97美分后结算窗口出现一波大量卖盘，跌势迅速扩大。

7月阿拉比卡咖啡 收跌0.75美分，或0.6%，报每磅1.2335美元，在跌穿200日和50日移动均线切入位后跌幅扩大。

7月罗布斯塔咖啡期货 收跌10美元，或0.6%，报每吨1,557美元。 (完)

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