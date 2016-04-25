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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 03:07 BJT

纽约期市：原糖跳涨至接近三周高位，可可离开多月高位

路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易商(ICE)原糖期货周一反弹3%，接近前一交易日触及的三周高位，因对主要种植国巴西旱季时间偏长的忧虑增加，尽管预计该国甘蔗行业数据将显示甘蔗碾压速度较快。

可可期货收盘涨跌不一，盘中升至多月高位，因预计西非产量将减少；罗布斯塔咖啡走坚，因巴西罗布斯塔咖啡收割季开始，预计产量将低于正常年份。

糖市场受到一些关于巴西糖作物带旱季时间偏长的忧虑支撑。

交易员称，预计巴西甘蔗行业巴西蔗产协会(Unica)将于本周中发布的碾压数据显示，4月前半月巴西中南部甘蔗碾压速度较快。

7月原糖 收涨0.42美分，或2.7%，报每磅15.89美分，盘中上涨3.1%至15.95美分，略低于上周五触及的三周高位。5月/7月价差SBK6-N6贴水走阔至0.28美分，5月期货 将于周五到期。

ICE数据显示，过去七个交易日，未平仓合约减少至790,398口，为3月16日以来最低。

8月白糖 期货收涨7.10美元，或1.6%，报每吨460.40美元。

可可市场，主要种植国象牙海岸(科特迪瓦)本月开始中期作物季，旱季时间延长已经减少了可可供应。

7月伦敦可可 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,282英镑，盘中触及去年12月中以来最高的2,293英镑。

7月纽约可可 收涨12美元，或0.4%，报每吨3,167美元，盘中触及三个半月高位的3,177美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.2美分，或0.2%，报每磅1.2355美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨14美元，或0.9%，报每吨1,571美元。 (完)

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(编译 刘静；审校 利棣儿)

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