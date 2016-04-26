纽约期市：可可期货攀升至四个月高位，7月原糖升穿16美分

路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二攀升至约四个月最高，纽约可可期货连涨第七日，因英镑走强，以及担忧西非中期作物的产量。
交投最活跃的原糖合约升穿16美分，为四周来首次，但盘中一度跌至平盘之下，因套利活动暗示，在5月合约周五到期前缺乏对该合约的买兴。
本月迄今，纽约可可期价累积上扬8%，触及技术性超买区域。交易商称，英镑兑美元 走强，扶助涨势延续。
7月纽约可可期货 收涨44美元，或1.4%，报每吨3,211美元，为1月4日以来最高。
英镑走强限制伦敦可可的涨幅，因英镑走强，增加了持有货币的投资者购买以英镑计价的伦敦可可期货的成本。
7月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.7%，报每吨2,299英镑，为12月中以来最高。
原糖期货在平盘上下游走，预期巴西中南部甘蔗压榨开局强劲重压原糖市场，而供应短缺预期提供支撑。
7月原糖期货 收涨0.16美分，或1%，报每磅16.05美分。
5月/7月合约贴水SBK6-N6扩阔至合约低位0.32美分，可能暗示缺乏对5月合约 的需求。
8月白糖期货 收涨3.6美元，或0.8%，报每吨464美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.2美分，或1.8%，报每磅1.2575美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元，或1.2%，报每吨1,589美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)