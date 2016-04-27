纽约期市：原糖在巴西发布压榨数据后扩大跌幅，阿拉比卡咖啡大跌

路透纽约/伦敦4月27日 - 洲际交易商(ICE)原糖期货周三下跌逾2%，在主要生产国巴西发布4月前半月甘蔗压榨量位于预估区间的高端后，跌势扩大。

阿拉比卡咖啡大幅下挫至四周低位，受压于商品市场的普遍卖盘，汤森路透跟踪19种核心商品的指数 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束为期两天的政策会议、发布政策声明前转跌。

可可价格在触及2016年高位后也加入下跌行列。

巴西蔗产协会(Unica)在其首个2016/17年度预估报告中称，巴西主要甘蔗种植带在收割季节初期糖产量创纪录高位。

7月原糖 收跌0.21美分，或1.3%，报每磅15.84美分，盘中一度下跌2.4%至15.66美分。

5月/6月合约贴水SBK6-N6走阔至至多0.33美分，为合约最大纪录。大幅度贴水表明在5月合约 周五到期前缺少对其交割的兴趣。

8月白糖 收跌3.20美元，或0.7%，报每吨460.80美元。

可可价格盘初走坚至2016年高位，达到技术性超买水平，因预计西非的中期产量不佳，后因商品市场普遍卖盘而跌至平盘之下。

7月伦敦可可 收跌7英镑，或0.3%，报每吨2,292英镑，盘中升至四个半月高位的2,308英镑。

7月纽约可可 收跌21美元，或0.7%，报每吨3,190美元，盘中升至去年12月31日以来最高的3,219美元。

7月阿拉比卡咖啡 收跌4.25美分，或3.4%，报每磅1.215美元，为4月8日以来最低。

7月罗布斯塔咖啡 收跌16美元，或1%，报每吨1,573美元。(完)

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