纽约期市：巴西甘蔗压榨创纪录拖累原糖下跌，5月合约贴水走阔

路透纽约/伦敦4月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌幅扩大，此前主要生产国巴西的数据显示，4月前半月甘蔗压榨创纪录高位，5月/7月贴水在5月合约周五到期前大幅走阔至合约低位。

主要种植国巴西收割季开局强劲，阿拉比卡咖啡咖啡跌至七周低位，在跌穿技术卖出信号水平后跌势扩大。可可下跌，在周三触及2016年高位，市场认为可可超买。

糖期货承压，因有消息称，巴西主要甘蔗种植带收割季开始初期甘蔗产量创纪录。

7月原糖期货 收跌0.13美分，或0.8%，报每磅15.71美分。

5月/7月贴水SBK6-N6大幅走阔，至合约低位0.41美分。大幅度贴水表明，在5月合约 周五到期前缺少对其交割的兴趣。截至周三，5月合约未平仓合约为20,388口，较前一交易日减少13,157口。

8月白糖合约 收跌3.10美元，或0.7%，报每吨457.70美元。

7月阿拉比卡期货 收跌0.55美分，或0.5%，报每磅1.2095美元，盘中触及3月10日以来最低的1.2040美元。

“巴西的阿拉比卡咖啡收割开局很好，符合预期，”伦敦的一位经纪商称。

7月罗布斯塔咖啡 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,578美元。

可可期货从技术超买水平下跌。

7月伦敦可可 收跌13英镑，或0.6%，报每吨2,279英镑。7月纽约可可 收跌8美元，或0.3%，报每吨3,182美元。(完)

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