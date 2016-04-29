纽约期市：5月原糖在到期前劲升约6%，可可期货升至今年高位

路透纽约/伦敦4月29日 - 洲际交易所(ICE)－5月原糖期货周五在到期前劲升近6%，5月/7月合约价差大幅收窄，周四5月/7月贴水走阔至合约低位。对印度生产的担忧刺激了空头回补。

可可期货升至今年高位，此前消息人士表示，科特迪瓦的小出口商未能交付数千吨的可可豆，因质量太差。

伦敦软商品市场周一将因公众假期休市，纽约市场也将推迟至1130 GMT开盘。

美元大跌 扶助支撑软商品市场。

原糖期货跳升。尽管交易商原本预计周五到期的5月合约交割不多，但最后时刻的期货买盘令市场意外。

5月原糖 收高0.84美分或5.5%，报16.16美分，7月原糖期货 收高0.61美分，或3.9%，报每磅16.32美分。

5月/7月贴水SBK6-N6大幅收窄至0.16美分。周四高见0.33美分的合约高位。

8月白糖合约 收高9.70美元，或2.1%，报每吨467.40美元。

7月阿拉比卡期货 收高0.55美分，或0.5%，报每磅1.215美元，从周四触及的七周低点反弹。

7月罗布斯塔咖啡 收涨10美元，或0.6%，报每吨1,588美元。

7月伦敦可可 收高37英镑，或1.6%，报每吨2,316英镑，盘中升至12月初来最高的2,319英镑。7月纽约可可 收高51美元，或1.6%，报每吨3,233美元，本月大涨9.3%，为2015年2月来最大月度升幅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)